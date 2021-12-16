Мокрый снег и гололед ждут Ленобласть 17 декабря

Мокрый снег будет в Ленобласти 17 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области продолжается оттепель. В пятницу, 17 декабря 2021 года, в регионе температура воздуха будет скакать от минуса до плюса, при этом пойдет мокрый снег. Об этом предупредили в МЧС региона.

- В пятницу в области будет облачная погода. Местами пройдет снег, сменяя его на мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, - рассказали в МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Такая же погода в области будет и в субботу, 18 декабря. Синоптики обещают на востоке региона сильный снег. Днем местами будет слабый гололед, в восточных районах сложная обстановка на дорогах.

Автомобилистов в очередной раз предупреждают, что в такую погоду надо быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.