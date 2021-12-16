«Туристический коридор» Петербург-Ленобласть-Финляндия близок к запуску

"Туристический коридор" готов. Осталось дождаться открытия границ. Фото: lenobl.ru

«Туристический коридор» - маршрут из Петербурга, через Ленинградскую область и в Финляндию – близок к запуску. Проект, над которым трудились власти двух российских регионов и нескольких финских городов, практически выполнен.

- Ключевыми точками туристического притяжения в Ленинградской области, по которой проходит «Туристический коридор», стали Выборг и парк «Зубровник» во Всеволожском районе, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

А всего проект вмещает в себя 60 туристических маршрутов, объединяющих Петербург и Ленобласть с четырьмя городами озерного района Сайма - Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели.

В рамках проекта разработаны промо-видеоролики, виртуальный тур по Иматранкоски, а также создан сайт: travelcorridor.info. Теперь туристам осталось лишь дождаться окончания пандемии и открытия границ с Финляндией.

Финансирование проекта осуществляется в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия - Россия 2014 - 2020».