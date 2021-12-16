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Происшествия16 декабря 2021 11:48

16-летняя школьница с беременностью попала в больницу в Петербурге

На ее 24-летнего сожителя завели уголовно дело
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК завел дело на отца ребенка 16-летней школьницы.

СК завел дело на отца ребенка 16-летней школьницы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело на 24-летнего мужчину, от которого забеременела 16-летняя школьница. Девушка обратилась в детскую поликлинику, где у нее обнаружили совсем недетское состояние.

- 20 октября в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним обратилась на прием девушка 2005 года рождения с диагнозом «беременность 20-21 неделя», - сообщает источник «КП-Петербург».

Поскольку дело касалось половой неприкосновенности несовершеннолетней, материалы передали в Следком. Там полтора месяца проводили проверку и 15 декабря следователи возбудили дело в отношении будущего отца ребенка. При этом сама школьница его не обвиняет. Утверждает, что все было по обоюдному согласию.

Тем не менее, обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы. До рассмотрения дела мужчина останется под подпиской о невыезде.