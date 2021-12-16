Особые тарифы для удаленных районов Петербурга и Ленобласти отменят весной 2022 года

С весны на всех направлениях начнет действовать обычный городской тариф: 60 рублей за билет, 40 рублей - по «Подорожнику». Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля 2022 года в автобусах отменяется участковый тариф для удаленных районов Петербурга. Среди них: Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк, Пушкин. Сейчас эти маршруты разделены на 2-3 тарифных участка, и стоимость проезда порой достигает 165 рублей. С весны на всех направлениях начнет действовать обычный городской тариф: 60 рублей за билет, 40 рублей - по «Подорожнику».

- Это происходит в рамках оптимизации маршрутной сети. Также планируется ввести пересадочный тариф на 60 минут без ограничения количества транспорта. Такая поездка обойдется пассажиру в 50 рублей, - отметил председатель комитета по тарифам администрации Петербурга Дмитрий Коптин.

Отменят и километровый тариф для пригородных маршрутов, которые связывают Петербург и Ленобласть. Сейчас стоимость поездки по ним может доходить до 200 рублей. С 1 апреля на них также распространятся общегородские расценки.

При этом стоимость проездных билетов и прежних тарифов (суточные и на 90 минут) вырастет на 4%. В целом в транспорте выгоднее всего будет оплачивать поездки картой “Мир” и “Единой картой петербуржца”. Так, стоимость проезда в метро по ЕКП даже снизится на 4 рубля. И даже на 6, если вы сделаете ее токенизированной (защитите данные на ней). В таком случае одна поездка обойдется всего в 31 рубль. Есть возможность и записать на ЕКП обычный “Подорожник”.