Новый индустриальный парк появится в Ломоносовском районе Ленобласти

Новая площадка с готовыми производственными зданиями появится в Ломоносовском районе Ленобласти / Фото: Администрация ЛО

В Ломоносовском районе Ленинградской области появится новый индустриальный парк. Он разместится в Виллозском сельском поселении на площади более 168,6 тысяч квадратных метров. Об этом 16 декабря 2021 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Сегодня многие инвесторы разного уровня и сферы просят нас подобрать или предложить помещения вокруг Санкт-Петербурга. Действительно, это на подъеме, идет исход компаний из старого центра Петербурга. Ниша успешная, и я вам желаю успехов, мы открыты для сотрудничества, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Первый этап парка собираются запустить уже в 2022 году. Полностью проект будет реализован за три года. В него инвестируют более 3 миллиардов рублей, а также создадут 800 рабочих мест.

В парке будут предлагаться в аренду уже готовые производственные здание под любые запросы. Благодаря этому бизнесмены смогут начать производство без затрат на строительство.