Вокзальную улицу в Мурино затопило растаявшим снегом

Вокзальная улица в Мурино "поплыла". Фото: Читатели "КП-Петербург".

Жители Мурино жалуются на огромную лужу, которая образовалась на Вокзальной улице из-за растаявшего снега. Превратившись в воду, снежные массы нашли самое «удобное» место и образовали маленькое озерцо.

- Улица Вокзальная. Потоп. Народ там проходит от метро на восточную часть Мурино. Там же и отделение почты рядом, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Лужа образовалась как раз на пешеходном переходе, так что местными жителям приходится идти в обход. А у водителей выбора нет, поэтому они пускаются вплавь на машинах, опасаясь залить электрику или устроить гидроудар двигателю.

Коммунальных служб на месте подтопления замечено не было.