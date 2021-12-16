Новый пешеходный мост открыли в "Мега Дыбенко"

Новый пешеходный мост и рестораны с панорамным видом открылись в "Мега Дыбенко" / Фото: ТЦ Мега Дыбенко

В Санкт-Петербурге в торговом центре "Мега Дыбенко" открыли новый пешеходный мост. Он стал очередным этапом обновления торгового пространства. На нем установили скамейки для отдыха, а также праздничную иллюминацию и оленей. Об этом 16 декабря 2021 года рассказали в ТЦ.

- Открытие пешеходного моста — долгожданное событие для жителей. Новый мост не только объединил МЕГА ПАРК и новую входную зону МЕГИ, но и сделал нас доступнее для жителей Кудрово и других соседних районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — рассказал Марат Гальперин, управляющий торговым центром МЕГА Дыбенко.

Теперь добраться до ТЦ можно быстрее, а дорога стала приятнее за счет зеленого, благоустроенного парка с зонами для отдыха. Также там появились площадь с фонтаном.

Кроме того, там появилась новая галерея с магазинами электронной техники.