Главный педиатр Петербурга рассказала о вакцинации подростков от коронавируса

Прививать подростков могут начать еще до конца года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация подростков от коронавируса может начаться в Петербурге уже до конца декабря. Об этом рассказала главный педиатр города Ирина Ильинец. По ее словам, препарат «Спутник М», одобренный для возраста 12-17-лет, поступит в оборот в ближайшее время.

- 24 ноября 2021 года в России был зарегистрирован препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Это комбинированная векторная вакцина для подростков от 12 до 17 лет включительно. Предполагается поступление этой вакцины в гражданский оборот уже до конца декабря. То есть начнется постепенная вакцинация подростков, - рассказала врач «Невским новостям».

По словам педиатра, вакцинация в нынешних условиях необходима, но при индивидуальном подходе к каждому пациенту. Дети тоже болеют ковидом, иногда бессимптомно. Однако при сопутствующих заболеваниях ситуация может осложниться вплоть до летального исхода. Вакцинация поможет избежать или самого коронавируса или тяжелого течения болезни.