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Общество16 декабря 2021 12:55

Прокат финских саней и лыж закрылся в парке ЦПКиО Петербурга

Зимние развлечения временно недоступны из-за потепления в городе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В ЦПКиО из-за потепления закрылся прокат финских саней и лыж

В ЦПКиО из-за потепления закрылся прокат финских саней и лыж

Фото: Олег ЗОЛОТО

На смену снежной зиме в Санкт-Петербурге пришла оттепель. Снег начал таять, вместо сугробов в городе появились огромные лужи и гололед. Из-за этого в парке ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове закрыли прокат лыж и финских саней. Об этом 16 декабря 2021 года сообщили в пресс-службе парка.

- В связи с погодными условиями прокат лыж и финских саней не работает. Будьте внимательны при планировании визита, - отметили в парке.

Прокат проработал совсем недолго. Он открылся лишь 4 декабря. Увы, погода изменила планы многих петербуржцев, которые собирались провести время, катаясь по зимнему парку.

Также пока не известно, когда откроется каток в ЦПКиО. В пресс-службе сообщают, что сейчас катки готовятся к открытию. Напомним, что в этом году в парке они станут платными.