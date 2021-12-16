Более 10 тысяч многодетных семей получили бесплатные абонементы на платную парковку в Петербурге

Курс на развитие платной парковочной зоны в Петербурге сохранится. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге подвели итоги тарифной кампании 2021 года и рассказали о первых результатах работы расширенной зоны платной парковки в центре города. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что курс на развитие платной парковочной зоны сохранится. При этом государство продолжит поддерживать социальные категории граждан и экологичные решения.

- Сейчас 85% парковочных сессий в платной зоне Петербурга - льготные или бесплатные, - отметил Поляков. - Это в том числе остановки на срок меньше 15 минут. Бесплатно паркуются и владельцы электромобилей. На сегодняшний день таких разрешений 275. Еще более 11 тысяч бесплатных абонементов оформили многодетные семьи.

На особом счету и бывшие узники концлагерей, все участники Великой Отечественной войны. Однако в целом одна из главных задач платной парковочной зоны - пополнить бюджет Санкт-Петербурга. Важно и разгрузить улицы центральных районов, снизить количество пробок и заторов, сделать передвижение по городу более комфортным.

Напомним, сейчас в зону платной парковки входит 71 улица Центрального района. Годовой абонемент для автомобилей местных жителей стоит 1800 рублей. Стандартная почасовая оплата 100 рублей. Годовой абонемент для тех, кто не живет в зоне платной парковки, обойдется в 179 580 рублей.