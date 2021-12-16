Перекрытие обрушилось при строительстве нового ТРК у станции метро "Пионерская" в Петербурге

Перекрытия обрушились при строительстве нового ТРК «Голливуд» у станции метро «Пионерская» Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге у станции метро "Пионерская" произошло ЧП на строительной площадке нового ТРК "Голливуд". Днем 16 декабря 2021 года там обрушились перекрытия. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На строительной площадке нового ТРК у станции метро Пионерская произошло ЧП. Обрушилась часть перекрытия первого этажа, - рассказали свидетели.

По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет. Сейчас на месте проводится проверка для того, чтобы выяснить, из-за чего произошло падение перекрытий.

- По полученной информации от застройщика, при бетонировании перекрытия произошла просадка опалубки. Вследствие чего деформировалась конструкция этого перекрытия. Госстройнадзор Санкт-Петербурга готовит документы для проведения внеплановой проверки, - рассказали в Госстройнадзоре.

Жители района при этом ругаются в социальных сетях, отмечая, что данное место "проклятое". Более 20 лет на месте, где сейчас стоят торговый комплекс, было здание кинотеатра, который так и не был введен в эксплуатацию. Долгие годы он просто был за забором. Многие утверждают, что площадь нужно было просто расчистить.