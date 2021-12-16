Толковый словарь Даля с нецензурной лексикой выставили на торги в Петербурге

Словарь Даля с нецензурными и вульгарными словами оценили в 150 тысяч рублей. Фото: РАД

Дореволюционное издание толкового словаря русского языка Даля, содержащее, в том числе и нецензурную лексику, выставили на аукцион в Петербурге. Стоимость лота по оценке специалистов составляет 140-160 тысяч рублей.

- Издание является четвертым вариантом «Толкового словаря живого великорусского языка». В нем содержится около 200 тысяч слов. Наряду с лексикой литературного языка первой половины XIX века здесь представлены слова и выражения живого народного языка и повседневной речи, - говорится в описании лота на сайте Российского аукционного дома.

Редактором издания стал Бодуэн-де-Куртене, он включил в словарь около 20 тысяч слов, в том числе нецензурных и «вульгарно-бранных».

Словарь издания 1912-14 годов уместился в четыре тома с кожаным переплетом, состояние хорошее, практически без потертостей, что учитывая 110-летний возраст книг – редкость.

Торги пройдут на петербургской аукционной площадке 16 декабря.