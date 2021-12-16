Приоратский дворец в Гатчине снова открыли для посетителей

В Гатчине открылся Приоратский дворец для посетителей / Фото: @olya_pytkina

В Гатчинском парке в Ленинградской области для гостей снова открыл двери Приоратский дворец. Музей был закрыт с 22 ноября и вновь заработал в четверг, 16 декабря 2021 года. Пока дворец не работал, специалисты обновили в нем экспозицию. Об этом рассказали в пресс-службе Гатчинского дворца.

- Раскрыт статут Мальтийского ордена, выставлены памятные медали XVI-XVII веков с изображением римских пап, блестит золоченым эфесом шпага французской работы XVIII века, - рассказали в пресс-службе музея.

Приоратский музей будет открыт для посетителей со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Напомним, что также на днях начали снимать леса с Гатчинского дворца, который долге время находится на реставрации. Полностью работы завершатся в 2022 году.