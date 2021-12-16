Наледь рухнула на девушку на улице Маяковского в Петербурге

17-летняя девушка пострадала при падении с крыши на улице Маяковского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга продолжают страдать от падения сосулек с крыш. Вечером 15 декабря 2021 года еще одной жертвой стала 17-летняя девушка. На нее рухнула наледь с крыши бизнес-центра на улице Маяковского, 45. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- После травмы она дошла до Кирочной улицы и вызвала скорую помощь. Оттуда ее госпитализировали в больницу имени К.А. Раухфуса с ушибами. После осмотра врачами отпущена, - рассказали в районной администрации.

Сообщается, что на данный момент девушка находится дома.

Администрация сообщила, что много раз извещала руководства бизнес-центра о том, что необходимо своевременно очищать кровлю. По данным центра, они делали это 11 и 12 декабря.

По факту случившегося в адрес собственников Бизнес-Центра администрацией района направлено обращение с требованием оперативной проверки состояния кровли здания и его очистки от снега и наледи.