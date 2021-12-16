Группа петербургских туристов оказалась заперта на Смоленском кладбище

Смоленское кладбище закрывается в 18 часов Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 15 декабря группа туристов, приехавших в Петербург, оказалась заперта на легендарном Смоленском кладбище города.

- От одного из них в полицию поступило сообщение, что они не могут выйти с кладбища. Из опознавательных знаков рядом за забором была заправка, - рассказал источник "КП-Петербург".

За спасением туристы обратились в 18:20, отсюда, очевидно, что запертыми они оказались по простой причине - Смоленское кладбище закрывается в 18 часов. Зато, можно предположить, что группа успела вдоволь насладиться прогулкой между старинными захоронениями.