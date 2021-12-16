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Здоровье16 декабря 2021 14:34

Роспотребнадзор рассказал о вспышке коронавируса в общежитии СПбГУ

Студентов госпитализировали в инфекционную больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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29 студентов СПбГУ заболели коронавирусом

29 студентов СПбГУ заболели коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета произошла вспышка коронавируса. Речь идет об общежитии, расположенном в доме 15/1 по улице Халтурина в Петергофе. О том, сколько студентов заболели 16 декабря 2021 года рассказали в управлении Роспотребнадзора города.

- С 13 по 16 декабря в общежитии зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом среди студентов. Заболевших госпитализировали в инфекционный стационар, - рассказали в ведомстве.

Управление организовало комплекс противоэпидемических мер. Всех контактных с заболевшими студентами, которые не были привиты от коронавируса, поместили в обсерватор в ООО "Балтийский чемпион". Там они пробудут ближайшие две недели.

В самом общежитии проводят дезинфекцию. Ситуация находится на контроле управления.