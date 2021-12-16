QR-коды в ресторанах и магазинах Санкт-Петербурга планируют ввести с 15 января 2022 года

Ужесточение режима QR-кодов в Петербурге решено отложить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный отказался от идеи вводить QR-коды в барах и ресторанах Петербурга с 27 декабря. Впрочем, это не значит, что ужесточать режим не будут вовсе – его просто отложат. Об этом в четверг, 16 декабря, «Комсомолке» рассказал информированный источник.

- Скорее всего режим QR-кодов заработает в городе в полную силу начиная с 15 января 2022 года, - уточнил собеседник издания. – После новогодних каникул.

Однако кроме этой даты в обсуждении находится еще и другая: 1-2 января 2022 года. Очевидно, это делается для того, чтобы петербуржцы максимально провели длинные выходные дома и пореже собирались в общественных местах – особенно в свете недавнего пришествия к нам нового штамма коронавируса «омикрон», который ученые считают более заразным, чем предыдущие.

Напомним: также «Комсомолка» ранее рассказывала о том, что петербургские рестораторы попросили Смольный об уступках: отсрочке режима QR-кодов и отмене «комендантского часа». Взамен на это бизнес предлагает вакцинировать 90 % сотрудников и содействовать вакцинации горожан.