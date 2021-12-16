Движение поездов между станциями метро "Спортивная" и "Садовая" в Петербурге остановлено

Сбой движения поездов произошел на фиолетовой ветке метро Петербурга

В Санкт-Петербургском метро произошел сбой движения поездов. Вечером в четверг, 16 декабря 2021 года, остановилось движение поездов между станциями метро "Спортивная" и "Садовая". Об этом "КП-Петербург" рассказали читатели.

- Что случилось, от "Спортивной" до "Садовой" приостановлено движение. На "Чкаловской" не пробиться, - жалуются пассажиры.

Пассажиры сообщают, что поезда не ходят между станциями по техническим причинам. В это время на соседних станциях образовалось настоящее столпотворение.

Очевидцы рассказывают, что поезда едут только от "Комендантского проспекта" до "Чкаловской" и от "Садовой" до "Шушары".

В пресс-службе метрополитена пока что не дают никаких официальных комментариев о сбое.