Особняк за полмиллиарда рублей продают на Каменном острове в Петербурге

На Каменном острове продают особняк за полмиллиарда рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают особняк, расположенный в одном из самых элитных районов города - на Каменном острове. Трехэтажный дом является новостроем, у него три этажа и девять комнат. Объявление о продаже здания появилось 13 декабря 2021 года.

- Несмотря на уединённость, в районе сложилась развитая социальная и коммерческая инфраструктура, отвечающая самым высоким требованиям – престижные школы и гимназии, знаковые рестораны города, премиальные службы сервиса, - рассказал продавец.

Площадь дома более 460 квадратных метров. На первом этаже расположены гостиная с камином, столовая, кухня с выходом на веранду. Особняк опоясывает терраса. Предусмотрена художественная подсветка фасадов. Деревянные дубовые окна с двухкамерными стеклопакетами.

Стоимость такого особняка оценена в полмиллиарда рублей.