Петербуржцам дадут скидки и подарки в ресторанах и ТЦ за вакцинацию от коронавируса

Бизнес-сообщество Петербурга предложило Смольному скорректировать режим QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За предъявление QR-кодов при входе в рестораны и торговые центры Петербурга горожанам будут давать подарки и скидки. Но есть нюанс – пока это только инициатива, с которой выступили представители городского бизнес-сообщества. Как стало известно «Комсомолке» в четверг, 16 декабря, соответствующее письмо они накануне направили в Смольный.

- Мы готовы обеспечить размещение социальной рекламы, побуждающей людей к вакцинации, а также провести соответствующие специальные акции (скидки, подарки) для граждан, предъявляющих QR-код добровольно, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день реакции от Смольного на данное обращение не последовало – однако, по информации «КП-Петербург», новую редакцию «антикоронавирусного» постановления 121, в которое внесут изменения, следует ждать уже в ближайший понедельник, 20 декабря.