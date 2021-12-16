Ученые из Петербурга обнаружили у пенсионеров самую высокую концентрацию антител после коронавируса

Петербургские ученые узнали много нового об антителах на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые из Военно-медицинской академии имени Кирова, что находится в Петербурге, обнаружили у пенсионеров самую высокую концентрацию антител после коронавируса. В любопытном исследовании приняли участие чуть более 1,4 тысяч переболевших ковидом в разной степени тяжести, в возрасте от 18 до 70 лет. На протяжении полугода ученые следили за спецификой антител у пациентов. В частности, специалисты подтвердили догадки, что наибольший иммунитет получает тот, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме.

- У пациентов, переболевших в среднетяжелой и тяжелой формах, пол и возраст не имеют значения, но у людей старше 60 лет сохраняется тенденция к более высокому уровню антител, в отличие от молодых, - пишет «Мойка78» со ссылкой на исследование под названием «Отклик».

Кроме этого ученые узнали, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме в течение шести месяцев могут спать спокойно – риск заразиться повторно очень маленький.