Предприниматели Петербурга предложили вакцинировать от коронавируса не 80 %, а 90 % сотрудников

Бизнес Петербурга просит отсрочить и ослабить коронавирусные ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские рестораторы и представители торговых центров предложили вакцинировать не 80 % своих сотрудников, как это было раньше, а 90 %. Как стало известно «КП-Петербург» в четверг, 16 декабря,, письмо с соответствующей инициативой бизнес-сообщество накануне направило в Смольный.

- Мы готовы довести уровень вакцинации сотрудников сфер торговли и общественного питания до 90 %, - уточняется в сообщении.

Также предприниматели выразили готовность сотрудничать только с теми курьерскими службами и аутсорсинговыми компаниями, работники которых будут иметь действующие QR-коды. Взамен авторы инициативы попросили у Смольного отложить введение режима QR-кодов для посетителей – перенести их с 27 декабря на 1 февраля – и разрешить работать общепиту с 23:00 до двух часов ночи. Но не всему - а только тем заведениям, которые сдержат обещание и доведут уровень вакцинированных сотрудников до 90 %.