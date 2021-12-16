Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 16:26

Предприниматели Петербурга предложили вакцинировать от коронавируса не 80 %, а 90 % сотрудников

По словам бизнес-сообщества, это делается для того, чтобы администрация Северной столицы могла смягчить коронавирусные ограничения без вреда для эпидемиологической обстановки
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бизнес Петербурга просит отсрочить и ослабить коронавирусные ограничения.

Бизнес Петербурга просит отсрочить и ослабить коронавирусные ограничения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские рестораторы и представители торговых центров предложили вакцинировать не 80 % своих сотрудников, как это было раньше, а 90 %. Как стало известно «КП-Петербург» в четверг, 16 декабря,, письмо с соответствующей инициативой бизнес-сообщество накануне направило в Смольный.

- Мы готовы довести уровень вакцинации сотрудников сфер торговли и общественного питания до 90 %, - уточняется в сообщении.

Также предприниматели выразили готовность сотрудничать только с теми курьерскими службами и аутсорсинговыми компаниями, работники которых будут иметь действующие QR-коды. Взамен авторы инициативы попросили у Смольного отложить введение режима QR-кодов для посетителей – перенести их с 27 декабря на 1 февраля – и разрешить работать общепиту с 23:00 до двух часов ночи. Но не всему - а только тем заведениям, которые сдержат обещание и доведут уровень вакцинированных сотрудников до 90 %.