Введение режима QR-кодов в ресторанах и торговых центрах Петербурга могут отложить до февраля 2022 года

Пока что окончательное решение Смольным не принято. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение режима QR-кодов в барах и непродовольственных магазинах Петербурга могут отложить до февраля следующего года. Как стало известно «Комсомолке» в четверг, 16 декабря, с такой инициативой к Смольному обратились городские предприниматели, представители общепита и торговли.

- Просим перенести на 1 февраля 2022 года срок введения QR-кодов на предприятиях общественного питания и торговли, в том числе для синхронизации с федеральными инициативами, - говорится в письме на имя вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского.

Взамен рестораны и представители торговли обязуются вакцинировать 90 % сотрудников (а не 80 %, как планировалось изначально), а также посодействовать кампании по вакцинации от коронавируса в Петербурге, как таковой – в частности, размещением социальной рекламы и раздачей призов и скидок тем, кто будет добровольно предъявлять на входе QR-код.