Житель Петербурга отсудил у коммунальщиков 600 тысяч рублей за помятую льдом машину

Петербуржец отсудил полмиллиона у коммунальщиков за уничтоженную льдом машину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Петербурга отсудил более 600 тысяч рублей у Жилкомсервсиса №2 Центрального района за то, что на его авто рухнула наледь с крыши дома на Загородном проспекте, 42. Все произошло 25 февраля 2021 года. Мужчина сетовал, что коммунальщики забыли про кровлю дома, вообще не чистили ее и даже не удосужились оградить опасное место специальной лентой. Ответчик в суд не явился, так что доводов второй стороны на заседании не прозвучало.

- Факт падения льда на машину подтверждаются материалом КУСП-5223 от 25.02.2021, содержащими протокол осмотра места происшествия в присутствии понятых, а также объяснения истца о том, что надлежащее содержание крыши дома ответчиком не производилось на протяжении всей зимы, - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В итоге суд взыскал в пользу водителя даже расходы на почту. Ранее «КП-Петербург» писала, как получить компенсацию за травму, полученную из-за гололеда или сосульки.