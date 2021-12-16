Елку на Дворцовой площади и гирлянды на Невском проспекте зажгут 20 декабря

Все гирлянды на Невском проспекте включат 20 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, когда на Невском проспекте зажгутся световые гирлянды, а на Дворцовой площади – елка. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, точки притяжения Северной столицы заиграют яркими красками уже с понедельника, 20 декабря. Пока что город украшают только постепенно, чего бывает недостаточно для формирования новогоднего настроения.

- Особенное украшение в этом году у малых мостов через реки и каналы. Яркие световые композиции украшают перила Певческого, Нижнего Лебяжего, Тройного, Большого Конюшенного и Пантелеймоновского мостов, - отметил Пиотровский в своем Telegram-канале.

Добавим, что высота главной елки Петербурга составляет более 30 метров. Привезли живую зеленую красавицу из Ленобласти, Приозерского района.