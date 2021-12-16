В Петербурге заочно арестовали отца, похитившего ребенка у бывшей жены

Петербуржца Константина Сапрыкина объявили в международный розыск после похищения ребенка. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Петербурге суд заочно арестовал Константина Сапрыкина, который избил бывшую жену и похитил трехгодовалого сына. Напомним, все произошло утром 8 декабря, когда мама отводили мальчика в детский сад. Мужчина изуродовал лицо женщине, нанеся не менее 8 ударов, после чего украл ребенка и запрыгнул в машину. Ранее отец уже похищал сына, но его нашли у бабушки в черте города.

Теперь же Сапрыкина и след простыл. Его объявили в международный розыск. 15 декабря вышло постановление об обвинении его по статье УК РФ «Похищение человека». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

- Меру избрали заочно на два месяца с момента задержания Сапрыкина на территории РФ, либо с момента водворения на территорию РФ в порядке экстрадиции, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.