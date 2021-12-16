Петербурженка отсудила 30 тысяч рублей у поликлиники за ночной визит врачей и хамство

Жительница Петербурга остудила у поликлиники 30 тысяч рублей за хамство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга остудила 30 тысяч рублей компенсации у поликлиники №120 из Красногвардейского района. Женщина пожаловалась, что вызвала на дом врача, но к ней он так и не пришел. Ее пригласили в медучреждение, где выявили бронхит. Однако через пару недель к пациентке домой пришли медики, но в странное время – час ночи. Ее не хотели выписывать из-за положительного теста на ковид. Но петербурженка парировала, что у нее на руках есть отрицательный анализ, и прогнала врачей.

- Через некоторое время истцу позвонили на мобильный телефон и попросили прислать документы посредством мессенджера WhatsApp. Женщина испугалась и выключила мобильный телефон. Позже истцу позвонил врача поликлиники и сказал, что она обязана сделать еще один мазок на COVID-19, иначе ее заберут силой. Врач спрашивал, по какому адресу истец сейчас находится, также оказывал психологическое давление, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ответчик доводы истца не оспаривал. Более того, разговор пациентки и врача сохранился – на записи обнаружили нарушение медицинской этики. Врачу выписали дисциплинарное высказывание. А поликлинике в итоге придется заплатить за моральный вред и услуги адвоката женщины.