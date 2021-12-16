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Общество16 декабря 2021 19:27

Метрополитен Петербурга потратит 3,3 млрд рублей на реконструкцию электроснабжения на красной ветке

Речь о работах на тягово-понизительных подстанциях на «Автово», «Техноложке» и «Площади Ленина»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Электроснабжение на исторических станциях красной ветки метро Петербурга реконструируют.

Электроснабжение на исторических станциях красной ветки метро Петербурга реконструируют.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метрополитен Петербурга выделил 3,3 миллиарда рублей на реконструкцию электроснабжения на красной ветке. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. От подрядчика потребуется заменить оборудование на тягово-понизительных станциях «Автово», «Технологический институт 1, 2» и «Площадь Ленина», а также привести в порядок вентиляцию, систему водоотведения и усилить внутренние строительные конструкции. Кроме этого предстоит заменить кабельные линии в перегонных тоннелях. В общем, сделать почти все для того, чтобы исторические станции подземки прослужили еще долго.

- Работы необходимо вести в дневное, вечернее и ночное время. Срок окончания работ: 31 августа 2023 года. Срок приемки комиссией: 1 ноября 2023 года. Дата подведения итогов электронного конкурса назначена на 20 января 2022 года, - сообщается в техническом задании госзакупки.

Добавим, что средства на реконструкцию выделяются из собственных закромов метрополитена.