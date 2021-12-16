В Петербурге легковушка столкнулась с маршруткой вечером 16 декабря. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП с маршруткой и легковушкой произошло на Дыбенко в Петербурге. Два автомобиля не поделили дорогу на Товарищеском проспекте. Как итог – у иномарки уничтожена левая сторона, а общественный транспорт остался без левого переднего колеса. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Легковушке досталось сильнее, чем маршрутке. Фото: vk.com/spb_today

- Лютое ДТП на Дыбенко. Машина в мясо разбита, половины просто нет. Маршрутка легонько подбита, - рассказывает очевидец с места происшествия, опубликовавший видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пока неизвестно, каким образом автомобили столкнулись. Фото: vk.com/spb_today

Пока неизвестно, были ли пассажиры в автобусе. Информация о пострадавших уточняется. На место заметили не только «скорые», но и спасателей МЧС.