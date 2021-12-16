Молодежь стащила пушистую елку из-под окон дома на Купчинской улице в Петербурге

"Похитители Рождества" стащили елочку со двора дома на Купчинской улице в Петербурге.

Молодые люди стащили пушистую елочку из-под окон дома №24 на Купчинской улице. «Похитители Рождества» попали на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, двое товарищей выкрали зеленую красавицу под покровом ночи – было около 04:00 в четверг, 16 декабря. Они заранее подготовили автомобиль, куда быстро ушмыгнули. Местным жителям не до смеха, воришек хотят наказать.

- Совершено варварское хищение елки, за которой ухаживали жители данного подъезда. Группа молодых людей вырвала с корнем молодую, пушистую елку. Они были с девушками, на двух автомобилях, - уточняют раздосадованные жильцы дома, комментируя опубликованную запись в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Из примет молодежи только одежда, которую видно на видео. Жильцы дома предполагают, что возраст всей группе где-то до 25 лет.