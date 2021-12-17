В СПбГУ назвали источник массового заражения коронавирусом среди студентов общежития

В СПбГУ прокомментировали массовое заражение коронавирусом в общежитии №8. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В СПбГУ рассказали, с чего началось массовое заражение коронавирусом среди студентов в общежитии №8, что находится в Петергофе. Напомним, под сотню учащихся эвакуировали в обсерватор в Курортном районе. По информации вуза, первым заболел учащийся из Китая. Всех лиц, контактных с ним, переселили в специальные помещения общежития. В итоге у 29 студентов был положительный тест на COVID-19. Далее их госпитализировали в «Ленэкспо», о чем «КП» писала ранее.

- 15 декабря представители Роспотребнадзора стали проводить в общежитии работу по предотвращению распространения инфекции. Специалисты проводят медосмотры всех проживающих в данном общежитии, ПЦР-тестирование, а при выявлении заболевания — госпитализируют и временно переселяют всех контактных лиц в санаторий «Балтиец», - сообщила первый проректор университета Елена Чернова.

Добавим, что в обсерваторе пока находятся 74 «контактных» человека. Их судьбу определят сотрудники Роспотребнадзора. В общежитии оставили только привитых и тех, кто переболел не более чем шесть месяцев назад. Там будут еще раз проводить дезинфекцию.