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Общество16 декабря 2021 22:09

В Петербурге выбрали подрядчика по реконструкции троллейбусной линии на Металлистов и Якорной

Речь об участке от Пискаревского проспекта до Красногвардейской площади
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге реконструируют троллейбусную линию на Металлистов и Якорной.

В Петербурге реконструируют троллейбусную линию на Металлистов и Якорной.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ГУП «Горэлектротранс» выбрал подрядчика, который реконструирует троллейбусную линию на проспекте Металлистов и Якорной улице, на участке от Пискаревского проспекта до Красногвардейской площади. Судя по результатам аукциона на сайте госзакупок, победила фирма «Снарк», предложившая за свои услуги 262,5 млн рублей. Работы начнутся совсем скоро, в течение пяти дней после подписания контракта. От компании потребуют регулярно фотографировать результаты труда.

- Сдача объекта назначена на 15 декабря 2023 года. Закупка осуществляется за счет средств субсидии на увеличение уставного фонда СПб ГУП «Горэлектротранс», - сообщается в техническом задании конкурса.