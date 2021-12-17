В Стрельне снесут лабораторию очистных сооружений

"Водоканал" сносит лабораторию очистных сооружений в Стрельне. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Стрельне собираются сносить лабораторию очистных канализационных сооружений, находящуюся на Нижней дороге. Заказчиком работ выступает «Водоканал». Подрядчика определят с помощью конкурса. На снос дается до 7 месяцев с момента заключения контракта. Работы оценили в 2,7 млн рублей.

Здание старое, 1964 года постройки. Но причины сноса не сообщаются в конкурсной документации. Любопытно, что от подрядчика потребуют засыпать котлованы землей и посеять там газон, то есть благоустроить территорию. Весь мусор нужно будет вывезти на полигон ТБО.

- Благоустройство назначено на шестой-седьмой месяц с даты заключение договора. Первый-второй месяц – разработка проектной, проектно-технологической документации.