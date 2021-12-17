Жуткое ДТП с участием маршрутки произошло на Дыбенко. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает о том, что произошло в ночь на 17 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В доме на Гатчинском шоссе в Красносельском районе произошел пожар. Горела комната в «двушке» на площади в 12 «квадратов». На ликвидацию пожара у спасателей ушло 20 минут. Обошлось без пострадавших.

Еще два ночных пожара случились в Кировском районе. В первом случае в трехкомнатной квартире в доме №23 на улице Генерала Симоняка загорелась кухня. Огонь распространился на два квадратных метра. Все оперативно потушили. Чуть позже огонь вспыхнул в хозяйственной постройке на дороге в Угольную гавань у дома №4. Пожар быстр потушили, но сооружение полностью успело выгореть.

Наконец, самое громкое происшествие приключилось на Дыбенко, где легковушка столкнулась с маршруткой. Очевидцы пишут о пострадавших. По фотографиям с места видны только повреждения автомобилей, у легковушки они разрушительные. На месте видели «скорые» и спасателей МЧС. В ГИБДД аварию не комментировали.