В пятницу в Петербурге подморозит до -2 градусов

В пятницу будет скользко из-за гололеда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минусовая температура возвращается в Петербург. Пока что робко и осторожно. Если с утра в городе термометры показывают +1,3 градуса, то днем немного похолодает до -2. Но настоящее похолодание начнется со следующей недели.

- 17 декабря в Петербурге будет без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 0…-2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет нормативных значений в 760-761 мм ртутного столба, - сообщает городской гидрометцентр.

В субботу снова немного потеплеет до +2 градусов, пойдет снег и мокрый снег. В воскресенье снегопад продолжится, но будет не слишком интенсивным. Температура упадет до -1…-3.

А вот с понедельника синоптики обещают возвращение морозов до -10…-15 градусов.