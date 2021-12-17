Человек погиб на пожаре в высотке у метро «Беговая»

На Туристской улице в пожаре погиб человек. Фото: vk.com/spb_today

Смертельный пожар произошел раним утром пятницы на Туристской улице. В многоэтажке, стоящей через дорогу от станции метро «Беговая», полыхала 2-комнатная квартира. Огонь возник на девятом этаже здания.

- На Туристской улице возле метро «Беговая» горит квартира на 9-м этаже. Надеюсь. Все живы, - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Однако позднее в городском управлении МЧС сообщили о погибшем. По данным спасателей, огонь вспыхнул около 5:28. Именно в это время к ним поступил вызов.

- В комнате происходило горение обстановки на площади пять квадратных метров. В 6:12 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело погибшего, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Сейчас личность и пол жертвы ЧП устанавливает полиция. На ликвидации пожара работали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.