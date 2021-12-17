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Общество17 декабря 2021 5:31

Пассажиры сообщают про сбой при оплате банковскими картами в метро Петербурга

На станции «Беговая» из-за этого собралась очередь на вход
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пассажиры сообщают об очередях на входе на "Беговой".

Пассажиры сообщают об очередях на входе на "Беговой".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой при оплате проезда банковскими картами произошел в метро Петербурга. Жители приморского района, пользующиеся станцией метро «Беговая», пожаловались на столпотворение на входе.

- Тут сломался прием оплаты с карт, большая очередь стоит слева, где турникет для прохода по картам. И справа, где контролеры сидят, - сообщили читатели «КП-Петербург».

Жалоб по другим станциям пока не поступало.

«Комсомольская правда» запросила комментарий у пресс-службы петербургского метрополитена по сложившейся ситуации.