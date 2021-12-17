Толпы зрителей собрались ночью в кинотеатре в «МЕГЕ-Дыбенко»

На ночные сеансы в "МЕГЕ" собрались большие очереди. Фото: "Мойка 78".

Петербуржцы массово пошли в кино. Посетители торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко», оказавшиеся там поздним вечером 16 декабря, с удивлением увидели очереди в кассы кинотеатра.

- В очередях к двум кассам стояли одновременно около 50 человек. Стоим в очереди и опаздываем на фильм уже на полчаса, - приводит слова посетителей «Мойка 78».

Причиной столпотворения стали премьеры двух блокбастеров: «Человек-Паук: Нет пути домой» и продолжения легендарной истории - «Матрица: Воскрешение».

Посмотреть на постаревшего Киану Ривза пришли как жители Ленобласти, так и петербуржцы, благо предъявлять QR-код о вакцинации было не надо.

Однако две кассы не справлялись с потоком зрителей, кроме того, для просмотра фильма приходилось отдельно докупать очки.