Плантацию конопли нашли в частном доме под Петербургом

Полиция нашла плантацию конопли в доме в Пушкинском районе.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Почти 200 кустов конопли обнаружили полицейские в частном доме в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга. Сюда они пришли с обыском по ранее возбужденному делу о распространении наркотиков.
- В ходе обыска дома полицейские обнаружили и изъяли: 194 горшка с грунтом и корнями растения «марихуана», 26 пакетов с растительным наркотическим веществом, светодиодные лампы, семена марихуаны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Общий вес изъятых наркотиков превысил два килограмма.
В доме, который сдавался в аренду, были задержаны двое мужчин 33 и 35 лет, один из которых ранее судим за разбой.