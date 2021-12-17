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Происшествия17 декабря 2021 5:59

Плантацию конопли нашли в частном доме под Петербургом

Оперативники пришли с обыском по ранее возбужденному делу, и нашли почти 200 горшков с растениями
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полиция нашла плантацию конопли в доме в Пушкинском районе.

Полиция нашла плантацию конопли в доме в Пушкинском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 200 кустов конопли обнаружили полицейские в частном доме в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга. Сюда они пришли с обыском по ранее возбужденному делу о распространении наркотиков.

- В ходе обыска дома полицейские обнаружили и изъяли: 194 горшка с грунтом и корнями растения «марихуана», 26 пакетов с растительным наркотическим веществом, светодиодные лампы, семена марихуаны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Общий вес изъятых наркотиков превысил два килограмма.

В доме, который сдавался в аренду, были задержаны двое мужчин 33 и 35 лет, один из которых ранее судим за разбой.