Поминутный тариф платной парковки могут ввести в Петербурге

Платную парковку могут сделать поминутной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге может появиться поминутный тариф платной парковки. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, нынешняя ситуация, когда человек простоял 20 минут, а заплатил за час, является не совсем справедливой.

- В Москве, чем выше загруженность парковки, тем выше сумма. У нас же тариф часовой — если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы все равно заплатите за час. Введение поминутного тарифа решит эту проблему, - заявил Поляков в эфире телеканала «78».

Напомним, что с 1 декабря зона платной парковки расширилась на 71 улицу, а тариф для стандартной легковушки подняли с 60 до 100рублей в час.

Причем уже в следующем году платная парковка расширится еще больше, заняв территории Центрального Адмиралтейского районов, А в 2023 году придет на Васильевский остров и Петроградскую сторону.