Сбежавший из-под ареста бывший чиновник Росреестра Авакян задержан в Петербурге

Экс-чиновника Росреестра, сбежавшего в Париж, задержали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге оперативниками был задержан бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, несколько лет назад сбежавший из-под домашнего ареста в Париж, а потом переехавший в родную Армению.

- Задержан, с ним работают сотрудники ФСБ, - рассказал «КП-Петербург» осведомленный источник.

Напомним, что до 2016 года Борис Авакян работал заместителем руководителя петербургского управления Росреестра. Позднее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере, по которому проходили и сотрудники таможни. Речь шла о ввозе партий техники и электроники под видом более дешевых для «растаможки» товаров.

По оценкам экспертов, ущерб от деятельности группы мог достигать 800 миллионов рублей.

После побега Авакян жил во Франции и Армении, которая отказалась выдавать своего гражданина (от российского экс-чиновник отказался). Для чего фигурант дела приехал в Петербург, сейчас выясняют оперативники. Сам Авакян пока находится в полиции.