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Происшествия17 декабря 2021 6:37

Сбежавший из-под ареста бывший чиновник Росреестра Авакян задержан в Петербурге

Сейчас с ним работают сотрудники ФСБ
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Экс-чиновника Росреестра, сбежавшего в Париж, задержали в Петербурге.

Экс-чиновника Росреестра, сбежавшего в Париж, задержали в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге оперативниками был задержан бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, несколько лет назад сбежавший из-под домашнего ареста в Париж, а потом переехавший в родную Армению.

- Задержан, с ним работают сотрудники ФСБ, - рассказал «КП-Петербург» осведомленный источник.

Напомним, что до 2016 года Борис Авакян работал заместителем руководителя петербургского управления Росреестра. Позднее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере, по которому проходили и сотрудники таможни. Речь шла о ввозе партий техники и электроники под видом более дешевых для «растаможки» товаров.

По оценкам экспертов, ущерб от деятельности группы мог достигать 800 миллионов рублей.

После побега Авакян жил во Франции и Армении, которая отказалась выдавать своего гражданина (от российского экс-чиновник отказался). Для чего фигурант дела приехал в Петербург, сейчас выясняют оперативники. Сам Авакян пока находится в полиции.