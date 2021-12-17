Новую сцену МДТ в Петербурге построят к 2024 году

Новую сцену МДТ в Петербурге построят к маю 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются строить новую сцену Академического малого драматического театра. Он разместится по адресу дом 7, литера А, по Звенигородской улице. Стоимость здания составит 8 миллиардов рублей. Прием заявок на сайте госзакупок от будущих исполнителей закончился 13 декабря 2021 года.

- Будущее здание театра должно быть высотой в семь этажей. Общая площадь - более 32 тысяч квадратных метров. Вмещать театр должен 675 человек, - говорится в документах к заявке.

Подрядчик должен будет не только возвести здание, но и подключить всю необходимую инфраструктуру, включая театральное оборудование. Также у театра появится подземная парковка.

Добавим, что работы по строительству и обустройству новой сцены МДТ должны завершиться к маю 2024 года.