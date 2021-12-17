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Происшествия17 декабря 2021 7:37

Водитель «Хендэ» погиб на трассе Москва-Петербург, влетев под фуру

Тело из машины доставали спасатели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Водитель "Акцента" погиб на трассе М-10. Фото: vk.com/acclo

Водитель "Акцента" погиб на трассе М-10. Фото: vk.com/acclo

Смертельное ДТП произошло на трассе М-10 Москва-Петербург в Тосненском районе Ленобласти. В ночь на17 декабря водитель черного «Хендэ Акцент» не заметил притормозившую перед ним фуру и на полном ходу влетел под грузовик.

- Сегодня ночью на 673 км трассы М-10 произошло попутное столкновение легкового автомобиля с грузовиком «ДАФ». В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Спасатели ПСО Тосно деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции, - сообщает паблик Аварийно-спасательной службы Ленобласти ВКонтакте.

Личность погибшего, а также обстоятельства смертельной аварии устанавливают сотрудники Госавтоннспекции.

Отметим, что в последние дни на трассах, в особенности загородных, образовывался гололед. В МЧС водителей предупреждали об опасности и просили соблюдать осторожность.