Мужчину заподозрили в многолетнем сексуальном насилии над 11-летней девочкой из Петербурга

Полиция Петербурга проверяет заявление о сексуальном насилии над 11-летней девочкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проверяет заявление об изнасиловании 11-летней девочки. Вечером 16 декабря 2021 года в отделение МВД по Кировскому району обратилась 33-летняя мать школьницы, которая рассказала о том, что над ее дочерью издевались в течение двух лет. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В заявлении говорилось, что с 2019 года по 4 ноября 2021 года некий мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на данный момент 11 лет, - рассказал источник.

Также женщина уточнила, что все это происходило в квартире дома 12 по Намаганской улице в поселке Пола Парфинского района Новгородской области.

На данный момент материал дела передан в следственный комитет.