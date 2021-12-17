Власти: Электрички помогут избавить Петербург от пробок

Электрички дожны стать городским транспортом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Электрички назвали приоритетным видом транспорта для Петербурга. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он объяснил свою мысль тем, что развитие электричек, как городского вида общественного транспорта, может избавить Северную столицу от пробок.

- Мы обязательно будем развивать рельсовый каркас агломераций. Прежде всего, я бы говорил о развитии городских электричек. Этот транспорт решит проблему дорожных заторов. Более 20 регионов проявляют интерес к таким проектам. В том числе и в Петербурге мы планируем его внедрение, - приводит слова Хуснуллина «Деловой Петербург».

Вице-премьер отметил, что городские электрички повысят «мобильность городов» и считают этот вид транспорта очень перспективным.

Напомним, что ранее власти города заявляли о запуске двух полуколец. Одно пойдет от Ломоносова, через аэропорт «Пулково и до Белоострова. А второе должно связать Выборгское направление, Гатчину и Тосно.

Срок реализации проекта – 2030 год.