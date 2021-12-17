Школьник умер во время сборов в школу в Мурино

11-классник внезапно умер во время сборов в школу в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области неожиданно умер 17-летний парень, когда собирался в школу. Это произошло утром в четверг, 16 декабря 2021 года. В 10 часов утра от оператора скорой помощи в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на Оборонной улице скончался ученик 11 класса местного лицея. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- По данному адресу мальчик проживал с мамой, 50-летней женщиной, работающей бухгалтером. Она пояснила, что в 8:20 часов утра ее сын собирался плохо, но неожиданно ему стало плохо, - сообщил источник.

Женщина вызвала скорую помощь. Но когда медики приехали, подросток уже был мертв.

Тело мальчика направили в морг для установления причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.