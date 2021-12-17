Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 17 декабря

В Петербурге менее 2 тысяч человек заболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Чем ближе к Новому году, тем ниже становится заболеваемость коронавирусом в Петербурге. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 17 декабря 2021 года за минувшие сутки снова заразились менее 2 тысяч человек. За сутки произошло снижение на 0,4 процента.

- Накануне коронавирус был выявлен у 1984 человек. Также умерли 63 пациента. Еще 2213 человек выздоровели, - рассказали в оперативном штабе.

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 825 296 горожан, из них смогли побороть болезнь 768 462 человек и скончались 27 191 пациентов.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Предприниматели города решили обратиться к Смольному с просьбой смягчить ограничения и перенести введение QR-кодов для общепита на начало февраля, чтобы горожане и гости Петербурга смогли спокойно провести новогодние выходные. Однако в правительстве города пока на это предложение не ответили.