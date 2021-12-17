СК взял на контроль ЧП с падениями снега и сосулек на людей в Петербурге

СК предупреждает об опасности сосулек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело несколько уголовных дел после ЧП с падением снега и сосулек на людей. Прохожие получили различные травмы, в том числе очень тяжелые.

- С наступлением холодов возрастает риск травмирования граждан, в том числе детей. Особенно - в результате падения снега и льда с крыш зданий. Каждый факт гибели и травмирования проверяется следственными органами СК России, при наличии оснований возбуждаются уголовные дела, - сообщают в городском управлении Следкома.

Так, по состоянию на 17 декабря, ведется производство по двум эпизодам с 23-летней девушкой на набережной Мойки и 60-летним мужчиной на 3-й Советской улице. Ведется проверка по еще двум фактам с 33-летними мужчиной и женщиной на улице Рубинштейна и Большом проспекте Петроградской стороны.

Следователи предупреждают жителей и гостей Петербурга об опасности передвижения по городу.