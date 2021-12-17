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Общество17 декабря 2021 9:30

Метрополитен подтвердил локальный сбой оплаты проезда по банковским картам в Петербурге

С утра на «Беговой» из-за этого образовалась толпа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Метрополитен подтвердил сбой на "Беговой".

Метрополитен подтвердил сбой на "Беговой".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербургском метрополитене признали факт сбоя в системе оплаты проезда банковскими картами. Такое уже случалось ранее, но по всей подземке. На этот раз проблемы были локальными и коснулись только станции «Беговая».

- Оплата картами работала только на одном турникете из двух, возможно из-за этого могла собраться очередь. Но сейчас все в порядке, проблема устранена. На других станциях сбоев замечено не было, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземки. – Это локальная история.

Напомним, что читатели «Комсомолки» сообщали о скоплении пассажиров перед входом в вестибюль «Беговой» из-за трудностей на одном из турникетов. Людям приходилось стоять в очереди, чтобы купить жетон или пройти через другой турникет.

Проблем с оплатой входа «Подорожником» не было, все работало в штатном режиме.