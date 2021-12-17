Педагоги из Петербурга победили в конкурсе "Воспитатели России"

Петербургские педагоги победили в 12 номинациях Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Фото: Олег ЗОЛОТО

Педагоги из Санкт-Петербурга победили в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Воспитатели России". В пятницу, 17 декабря 2021 года, состоялась торжественная церемония награждения в формате телемоста. В этом году петербургские педагоги показали самый лучший результат за шесть лет участия в конкурсе.

- Быть воспитателем - особое призвание. Вам доверено самое дорогое - наши дети. Спасибо вам за ваш профессионализм, педагогический талант и доброе сердце, благодаря которым вам удается находить ключ к сердцу каждого ребенка, растить достойное поколение юных петербуржцев, - поздравил победителей губернатор Александр Беглов.

Так, награду в номинации "Успешный воспитатель" получила Наталья Самонова из детского сада №39. "Наставником по призванию" назван творческий коллектив дошкольного учреждения №36. Также петербургские педагоги победили в номинациях "Лучший профессионал образовательной организации", "Чистые сердца", "Успешный руководитель" и многих других.