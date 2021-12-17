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Общество17 декабря 2021 9:41

Педагоги из Петербурга победили в конкурсе "Воспитатели России"

Воспитатели стали лучшими в 12 номинациях
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские педагоги победили в 12 номинациях Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Петербургские педагоги победили в 12 номинациях Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Педагоги из Санкт-Петербурга победили в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Воспитатели России". В пятницу, 17 декабря 2021 года, состоялась торжественная церемония награждения в формате телемоста. В этом году петербургские педагоги показали самый лучший результат за шесть лет участия в конкурсе.

- Быть воспитателем - особое призвание. Вам доверено самое дорогое - наши дети. Спасибо вам за ваш профессионализм, педагогический талант и доброе сердце, благодаря которым вам удается находить ключ к сердцу каждого ребенка, растить достойное поколение юных петербуржцев, - поздравил победителей губернатор Александр Беглов.

Так, награду в номинации "Успешный воспитатель" получила Наталья Самонова из детского сада №39. "Наставником по призванию" назван творческий коллектив дошкольного учреждения №36. Также петербургские педагоги победили в номинациях "Лучший профессионал образовательной организации", "Чистые сердца", "Успешный руководитель" и многих других.